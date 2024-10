POL-WHV: Brand eines Kraftrades - Polizei sucht Zeugen

Sande (ots) - In der Zeit vom 13.10.2024, 23:30 Uhr, bis 14.10.2024, 04:40 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in der Hauptstraße in Sande in ein dortiges Hotel ein, entwendeten diverses Diebesgut, u.a. Bargeld, und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

