POL-MFR: (500) Einbruch in Bäckereifiliale in Cadolzburg - Zeugenaufruf

Cadolzburg (ots)

In der Nacht von Samstag (11.05.2024) auf Sonntag (12.05.2024) brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 21:00 Uhr und 05:05 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsamen Zutritt in die Bäckereifiliale in der Nürnberger Straße (auf Höhe des Kreisverkehrs).

Der oder die Täter hebelten ein Fenster zum Personalraum auf und gelangten so in die Filiale. Dort versuchten sie einen Tresor zu öffnen bzw. ganz aus der Wand zu hebeln, was ihnen aber nicht gelang. Schlussendlich flüchteten sie ohne Beute. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

