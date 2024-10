Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

In der Kaiserstraße ist es am späten Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Kurz vor 18 Uhr stießen zwei Autos zusammen - beide Fahrer erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstanden so starke Schäden, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Zu dem Zusammenstoß kam es nach den bisherigen Ermittlungen, als ein 31-jähriger Mann mit seinem Ford Focus einen Parkplatz verlassen und sich in den fließenden Verkehr einreihen wollte. Dabei übersah er den herannahenden Ford Ranger eines 60-jährigen Mannes und kollidierte mit diesem.

Während am Ford Focus vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde am Ford Ranger die komplette Front eingedrückt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell