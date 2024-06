POL-PPWP: Alkoholisiert E-Scooter gefahren

Kaiserslautern (ots) - Am Samstagnachmittag kam es in der Marktstraße zu einem Streit zwischen einem 35-jährigen Mann und einer Personengruppe. Im Rahmen dieses Streits drohte der Mann mit einem Einhandmesser in Richtung der Personengruppe. Das Messer versteckte er anschließend in der Toilette in der Nähe eines dortigen Imbisses, wo es durch die Polizeibeamten aufgefunden wurde.|wey Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Pressestelle Telefon: 0631 ...

