Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Weyhausen (ots)

Bereits am Donnerstag der vergangenen Woche kam es auf einem Parkplatz in Weyhausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger stellte seinen in weißer Farbe lackierten Volkswagen UP! gegen 18:35 Uhr auf dem Parkplatz "An der Klanze", etwa in Höhe der dortigen dm-Filiale ab. In die Parkbox davor habe zu diesem Zeitpunkt eine jüngere Frau einen Volkswagen Caddy in grüner Lackierung eigeparkt. Als der Mann gegen 18:55 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses an der Front beschädigt. Der Lack war im rechten Bereich des Stoßfängers in Teilen bis auf den Kunststoff abgerieben; es befand sich zudem grünlicher Lackaufrieb auf dem Stoßfänger. Der Volkswagen Caddy stand nicht mehr auf dem Parkplatz. Möglicherweise stieß der Caddy beim Ausparken gegen den UP!.

Laut des 24-Jährigen war der Parkplatz zu diesem Zeitpunkt stark frequentiert, sodass sich die Polizei Zeugenhinweise für die aufgenommenen Ermittlungen erhofft. Hinweise zum Volkswagen Caddy oder anderen unfallbeteiligten Fahrzeugen nimmt die Polizei Weyhausen unter der Telefonnummer 05362 947980 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell