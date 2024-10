POL-PPWP: Schlangenlinien fallen auf

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Der Bauwagen eines Waldkindergartens war am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter brachen die Tür des Wagens auf, welcher auf einem Waldweg in der Nähe des Blüchersteigs stand. Aus dem Innenraum nahmen die Langfinger mehrere Gegenstände an sich und machten sich im Anschluss aus dem Staub. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, denen zwischen ...

