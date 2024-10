Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger nutzen unaufmerksamen Moment

Kaiserslautern (ots)

Ein kurzes Telefonat einer 18-Jährigen in der Nacht zu Sonntag nutzten Diebe schamlos aus. Nach Angaben der jungen Frau war sie gegen 2 Uhr in der Marktstraße unterwegs. Als sie sich zum Telefonieren kurz umdrehte und hierbei ihre Handtasche nicht im Auge behielt, griffen die Langfinger zu. Aus dem Inneren der Tasche entwendeten die Täter einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag. Zudem bemerkte die 18-Jährige am nächsten Morgen, dass mit ihrer Bankkarte mehrere Päckchen Zigaretten an einem Automaten gekauft wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die in der besagten Nacht in der Marktstraße unterwegs waren und etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

