POL-PPWP: Kontrolle deckt mehrere Verstöße auf

Kaiserslautern (ots)

Während einer Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße ist am späten Sonntagabend ein junger Mann negativ aufgefallen. Der 24-Jährige handelte sich gleich mehrere Strafanzeigen ein. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, mehrfacher Unterschlagung sowie des Verdachts des illegalen Aufenthalts ermittelt.

Bei der Kontrolle des Mannes gegen 23 Uhr konnte er weder einen Führerschein noch Dokumente vorlegen, die seinen Aufenthalt in Deutschland legitimiert hätten. Den Eintragungen in seinem Reisepass zufolge, hatte der 24-Jährige zulässige Zeiträume um mehr als ein Jahr überschritten, was den Verdacht des illegalen Aufenthalts sowie der illegalen Arbeitsaufnahme begründete.

Als die Beamten die Wohnräume des Mannes überprüften, fanden sie darüber hinaus Gegenstände, die mutmaßlich von ihm unterschlagen wurden. So war der 24-Jährige im Besitz zweier 10-Euro-Sondermünzen, die er angeblich gefunden hatte - an den genauen Ort konnte er sich aber nicht mehr erinnern. Außerdem lag in seiner Wohnung ein BMW-Schlüssel, der ihm nicht gehörte. Diesen habe er am Hauptbahnhof in Stuttgart gefunden. Zwar habe er dort von Einsatzkräften der Bundespolizei den Auftrag erhalten, den Schlüssel beim Fundbüro abzugeben, das habe er aber nicht getan, da ihm der Schlüssel zu gut gefalle. Die genaue Fundzeit konnte der Mann nicht mehr angeben.

Schlüssel und Münzen wurden sichergestellt, und der 24-Jährige musste für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und musste seinen Reisepass vorläufig abgeben. Darüber hinaus musste der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden Geldstrafe entrichten. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

