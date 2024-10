Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen zerstochen - Wer hat die Fahrzeuge beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Wegen mehrerer plattgestochenen Reifen riefen Bewohner der Steinstraße am Freitagmorgen die Polizei. Beamte stellten in der näheren Umgebung neun beschädigte Fahrzeuge fest. Bei allen waren die Reifen ohne Luft. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen: Wer war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Steinstraße oder der Raabengasse unterwegs und hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

