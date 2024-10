Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermeintlich verwirrter Mann

Kaiserslautern (ots)

Eine Frau rief am Sonntagnachmittag die Polizei. Ein Mann würde nur mit Unterhosen bekleidet durch die Siegelbacher Straße gehen. Eine weitere Zeugin gab vor Ort an, dass der Mann zwar nur in Unterhosen bekleidet war, sich aber auf ihr Anraten etwas angezogen hätte. Allerdings könnte er sich womöglich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die eingesetzten Polizisten trafen den 45-Jährigen in einer Seitenstraße an. Er war mit einer Hose und einem T-Shirt bekleidet und machte nicht den Anschein, sich in einer Ausnahmesituation zu befinden. Ein Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Ein mutmaßlich strafrechtlich relevantes Verhalten stellten die Polizisten nicht fest. |elz

