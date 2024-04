Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.04.2024 um 13:20 Uhr missachtete eine 66-jährige Honda-Fahrerin die Vorfahrt einer 60-jährigen Toyata-Fahrerin an der Einmündung Wiesenstraße/ Konrad-Adenauer-Straße in 67433 Neustadt/W.. Hiernach klagte die Fahrerin des Toyotas nach dem Zusammenstoß über Schmerzen in der Brust. Außerdem war ihr Fahrzeug nicht mehr fahrberiet und musste abgeschleppt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4500 Euro.

