Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Reiterhof

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 26.04.2024, 21:45 Uhr bis 27.04.2024, 06:30 Uhr schnitten unbekannte Täter einen Maschendrahtzaun eines Reiterhofs in 67433 Neustadt/W. auf und gelangte dadurch auf das Gelände. Hier wurden mehre Zeltstallungen betreten und dort Spinde gewaltsam aufgebrochen. Anschließende entwendeten die Täter mehrere Sattel aus diesen Spinden und im weiteren Verlauf weiteres Reitequipment aus abgestellten Anhängern. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 47000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

