Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Sachbeschädigung durch Feuer an Außenbestuhlung

Bad Dürkheim (ots)

Am 27.04.2024, um 03.45 Uhr kam es in Bad Dürkheim in der Kurbrunnenstraße zu einem Brand zweier Stapelstühle im Außenbereich eines Kaffes. Durch die Entzündung wurde auch ein Schirm beschädigt. Aufgrund der Umstände vor Ort dürften die Stühle mutwillig angezündet worden sein. Daher sucht die Polizeiinspektion Bad Dürkheim Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise geben können unter der Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

