Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Trunkenheit im Verkehr

Grünstadt (ots)

Am Samstag, 27.04.2024 gegen 02:35 Uhr wurde ein 51-jähriger Pkw-Fahrer in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille. Dem Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, welches ein Bußgeld in Höhe von 500EUR, ein 1-monatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte mit sich zieht.

