Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert mit dem Rad gestürzt und Widerstand geleistet...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat eine 41-Järhige aus Neustadt/W., welche am 27.04.2024 gegen 15:30 Uhr zunächst in der Gartenstraße in 67433 Neustadt/W. mit ihrem Fahrrad stürzte. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnte starker Alkoholgeruch bei der Dame wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,91 Promille, weshalb der Frau eine Blutprobe entnommen wurde. Während der Entnahme der Blutprobe leistete die Neustadterin Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Nun kommen auf die Radfahrerin mehrere Strafverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

