Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kleider in mehreren Geschäften entwendet

Kaiserslautern (ots)

Eine 15-jährige Jugendliche fiel gleich mehrmals wegen Diebstählen am Samstagmittag auf. Sie begab sich mit mehreren Kleidungsgegenständen und Schmuck in eine Umkleidekabine eines Geschäftes in der Fackelstraße. Die Kleider legte sie nach der Anprobe zurück, den Schmuck hatte sie jedoch in ihre Tasche gesteckt. Dies fiel dem Ladendetektiv auf, da er die Etiketten des Schmucks in der Umkleidekabine auffinden konnte. In der Folge wurden bei der Jugendlichen Kleidungsstücke eines anderen Bekleidungsgeschäfts aufgefunden, welche sie kurz zuvor entwendet hatte. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen die Jugendliche eingeleitet.|wey

