POL-PPWP: Widerstand geleistet

Kaiserslautern - Erfenbach (ots) - Ein 63-jähriger Hausbewohner hat in der Nacht zu Samstag einen mutmaßlichen Fahrraddieb bei der Tatausführung in der Straße "Im Kirchtal" gestört. Dem 63-Jährigen war um kurz nach 1 Uhr ein unbekannter Mann in seinem Garten aufgefallen. Dieser hatte es offenbar auf ein E-Bike abgesehen, welches in der unverschlossenen Garage stand. Der Unbekannte hatte bereits das Garagentor ...

mehr