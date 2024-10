Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erst randaliert dann in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Eine 42-Jährige sorgte am Donnerstag für Aufregung. Gegen 16:40 Uhr meldete sich eine Gaststätte aus der Steinstraße bei der Polizei und berichtete von einer Frau, die sich dort unrechtmäßig aufhalten würde. Die Unruhestifterin war für die Beamten keine unbekannte. Bereits zuvor fiel sie in der Mannheimer Straße auf, wo sie randalierte und einen Platzverweis erhielt. Ein Atemalkoholtest ergab nun einen Wert von weit über 3 Promille, sodass die Frau zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde. Auf der Dienststelle konnte die 42-Jährige ihren Rausch bis zum nächsten Morgen ausschlafen. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs zu. |kfa

