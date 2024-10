POL-PPWP: Beschädigung einer mobilen Blitzeranlage

Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es in einem Parkhaus am Stiftspaltz zu einer Unfallflucht. Wie die Besitzerin eines Seat Ibiza der Polizei mitteilte, stand ihr Wagen von 8 Uhr bis 10 Uhr in der Tiefgarage. Bei der Rückkehr stellte sie einen Streifschaden fest. Die Beamten gehen davon aus, dass der Unfallverursacher das Auto der 47-Jährigen beim Rangieren in der Parklücke beschädigt hatte. Der unbekannte Fahrer hat sich im Anschluss aus dem Staub gemacht, ...

