POL-PPWP: Helfer wird zum Schläger

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es zwischen einem Jugendlichen und einem jungen Mann zu einem Streit im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Fruchthallstraße. Der 15-Jährige beleidigte den jungen Mann. Ein unbeteiligter Dritter wurde auf die Situation aufmerksam und ergriff Partei für den jugendlichen Beleidiger. Er packte dessen Kontrahenten am Arm und forderte ihn auf, sich bei dem Jugendlichen zu entschuldigen. Der 18-Jährige weigerte sich jedoch dies zu tun, woraufhin ihm der unbekannte "Schlichter" ins Gesicht schlug. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen. Die Identität des Schlägers konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2250 melden. |ebe

