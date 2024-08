Polizei Düren

POL-DN: Unfall beim Abbiegen, zwei Leichtverletzte

Titz (ots)

Auf der K5 in Titz kam es am gestrigen Mittwoch (31.07.2024) zu einem Unfall, bei dem sich ein Transporter überschlug.

Eine 60 Jahre alte Frau aus Titz befuhr gegen 10:10 Uhr die K5 in Richtung Hasselweiler. An der Einmündung Lindenstraße wollte sie links in Richtung Hottorf abbiegen. Dabei sah sie nicht, dass der hinter ihr fahrende Transporter links überholte. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich der Transporter, an dessen Steuer ein 21-jähriger Alsdorfer saß, überschlug. Während die 60-Jährige sagte, dass sie geblinkt habe, gab der 21-Jährige zu Protokoll, er habe keinen Blinker gesehen, sei aber aufgrund des Anfahrens davon ausgegangen, die Frau wolle rechts abbiegen.

Rettungswagen brachten die Unfallbeteiligten zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Es entstand ein Schaden von geschätzt 23000 Euro, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K5 komplett gesperrt.

