Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Unfallschaden beim Ein- oder Ausparken verursacht

Kaiserslautern (ots)

Ein Pkw-Fahrer hat am Donnerstag in der Marienburger Straße beim Ein-oder Ausfahren aus einer Parklücke einen Schaden an einem 5er-BMW verursacht. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ob an dem unbekannten Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, ist unklar. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Wer hat in der Zeit von 11 bis 14 Uhr Beobachtungen an der Unfallstelle gemacht? Hinweise werden bei der Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegengenommen. |ebe

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell