Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht in Parkhaus

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in einem Parkhaus am Stiftspaltz zu einer Unfallflucht. Wie die Besitzerin eines Seat Ibiza der Polizei mitteilte, stand ihr Wagen von 8 Uhr bis 10 Uhr in der Tiefgarage. Bei der Rückkehr stellte sie einen Streifschaden fest. Die Beamten gehen davon aus, dass der Unfallverursacher das Auto der 47-Jährigen beim Rangieren in der Parklücke beschädigt hatte. Der unbekannte Fahrer hat sich im Anschluss aus dem Staub gemacht, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell