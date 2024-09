Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Personenschaden- 14jähriger mit Schutzengel

Nideggen-Thuir (ots)

Am Freitag, den 27.09.2024, befuhr ein 41jähriger belgischer LKW-Fahrer mit seinem Lkw gegen ca. 14:45 Uhr die Landstraße 250, aus Richtung Thum kommend, in Fahrtrichtung Nideggen-Berg. In Höhe der Ortslage Thuir querten von rechts nach links zwei Radfahrer (Zeugen) die Landstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Kurz danach beabsichtigte der 14jährige Pedelec Fahrer (mit Anhänger) ebenfalls aus dem rechtsseitigen Feldweg kommend, die Fahrbahn zu überqueren und den Zeugen zu folgen. Der 14jährige achtete auch nicht auf den Verkehr und stieß trotz starker Bremsung gegen die rechte hintere Achse der Zugmaschine, stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Der 14jährige Junge wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er mit einer Armfraktur stationär verblieb. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Da der Junge keinen Helm trug, weist die Polizei nochmal daraufhin, dass das Tragen eines Helmes Leben retten kann, auch Schutzengel haben mal Pause.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell