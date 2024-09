Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Physiopraxis

Jülich (ots)

Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht zu Donnerstag in einer Physiotherapiepraxis in Jülich ein.

Zwischen Mittwoch (25.09.2024), 19:00 Uhr und Donnerstag (26.09.2024), 06:45 Uhr drang der Täter gewaltsam in die Räume der Praxis auf der Wilhelmstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Leitstelle der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell