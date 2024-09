Polizei Düren

POL-DN: Polizei Düren startet Schwerpunkttage zur Prävention von Taschendiebstahl in Düren und Jülich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düren / Jülich (ots)

Im Rahmen der Präventionskampagne "Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs." führt die Polizei Düren zwei Schwerpunkttage zum Thema Taschendiebstahl durch. Die Aktionstage finden am 30. September 2024 in Düren und am 2. Oktober 2024 in Jülich, jeweils von 10:00 bis 13:00 Uhr, statt.

An beiden Tagen werden Beamte des Opferschutzes der Polizei Düren Bürgerinnen und Bürger in den Fußgängerzonen sowie vor Verbrauchermärkten gezielt ansprechen, um sie für die Gefahren des Taschendiebstahls zu sensibilisieren. Im Fokus stehen dabei die Aufklärung über die Täterarbeitsweisen und die Information über präventive Maßnahmen, die jeder Einzelne ergreifen kann, um sich zu schützen.

Als Blickfang wird ein Polizei-Fahrzeug mit Informationsaushängen vor Ort sein. Zusätzlich werden Flyer zum Thema Taschendiebstahl verteilt, die nützlichen Hinweise und Tipps zum Schutz vor Langfingern geben. Die Polizei Düren lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich umfassend zu informieren und mögliche Fragen direkt vor Ort zu stellen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell