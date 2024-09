POL-DN: Vorfahrt missachtet, Radfahrer verletzt

Düren (ots) - Am gestrigen Mittwoch (25.09.2024) wurde ein Mann auf der Kämergasse beraubt und verletzt. Der 24-jährige Geschädigte aus Düren befand sich gegen 22:00 Uhr an einem Hauseingang in der Kämergasse, als ihm plötzlich jemand von hinten mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Der Unbekannte habe ihm die Geldbörse und einen Schlüssel aus den Händen gerissen und sei in Richtung Stadtmitte davongelaufen. Die hinzugerufene Polizei führte eine ...

mehr