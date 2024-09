POL-DN: Auf ein Wort mit...

Polizei Düren

Am Dienstag, den 8. Oktober 2024, lädt Bezirksdienstbeamtin Ruth Jerusalem herzlich zu einem offenen Gespräch in das Familienzentrum St. Peter Julian in Düren ein. Unter dem Motto "Auf ein Wort mit..." haben Bürgerinnen und Bürger zwischen 14:00 und 16:00 Uhr die Möglichkeit, sich bei einer Tasse Kaffee in entspannter Atmosphäre mit ihr auszutauschen.

Eingeladen sind alle Eltern, Kinder, Schülerinnen und Schüler, Anwohnerinnen und Anwohner sowie Seniorinnen und Senioren. Auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind willkommen. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Anliegen zu besprechen und sich über die Polizeiarbeit in ihrem Bezirk zu informieren.

Bezirksdienstbeamtin Ruth Jerusalem betont: "Mit dieser Veranstaltung möchte ich den direkten Kontakt mit den Menschen fördern und die Hemmschwelle senken, die Polizei anzusprechen. Gerade in der heutigen Zeit ist der Austausch zwischen Bürgern und Polizei wichtig, um gemeinsam das Zusammenleben sicher und angenehm zu gestalten."

Das Familienzentrum St. Peter Julian befindet sich in der Kölnstraße 60A in Düren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

