Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Überfall auf Geschäft

Sulzbach (ots)

Am Montag den 15.01.2024, kurz vor 18 Uhr kam es in der Sulzbachtalstraße in Sulzbach zu einem Überfall auf ein Ladengeschäft.

Der bisher unbekannte Täter bedrohte hierbei eine Angestellte und verlangte die Herausgabe des Geldes der im Geschäft befindlichen Kassen. Mit dem herausgegebenen Geld verließ der Täter dann fußläufig das Geschäft.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Sulzbach nach Zeugen, die sich zu der genannten Zeit in der Sulzbachtalstraße zwischen der Straße An der Klinik und der Bahnhofstraße aufgehalten haben und Angaben zu einer verdächtigen Person machen können, welche eine braune Papiertüte in der Hand gehalten hat.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach 06897 / 933 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell