Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt mit Kleinkraftrad

Quierschied- Fischbach (ots)

Am 22.12.2023 konnte gegen 17:20 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Sulzbach in der Talstraße in 66287 Quierschied-Fischbach ein Kleinkraftrad festgestellt werden, welches mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Folglich sollte das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, woraufhin die angezeigten Anhaltesignale missachtet wurden und das Fahrzeug über folgende Straßen geführt wurde: -Dudweiler Straße - Quierschieder Straße - Am Weiherdamm - Parkanlage Fischbach

In der v.g. Parkanlage gelang dem Fahrzeugführer zunächst die Flucht. Im Rahmen der sich anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten sowohl der Beschuldigte, als auch das genutzte Kleinkraftrad, in einem Wohnanwesen in Quierschied-Fischbach festgestellt werden. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren gegen den 23-jährigen Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken eingeleitet. Die Polizei sucht Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Kleinkraftrades gefährdet wurden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach unter Tel. 06897/9330.

