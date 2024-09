Polizei Düren

POL-DN: Unbekannter Täter flüchtet nach räuberischem Diebstahl aus Supermarkt

Düren (ots)

Am Donnerstagmittag (26.09.2024) gegen 11:55 Uhr kam es in einem Supermarkt auf der Kölner Landstraße zu einem dreisten Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete mehrere Packungen Waschmittel, die er in seinen Rucksack steckte. Anschließend verharrte er im Eingangsbereich des Supermarkts.

Als sich die automatischen Türen durch den Eintritt eines neuen Kunden öffneten, rannte der Täter nach draußen und versuchte, mit einem Fahrrad zu flüchten. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Supermarkts, der den Diebstahl beobachtet hatte, setzte dem Täter nach, zog ihn von seinem Fahrrad und wollte ihn festhalten. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der der Täter den 35-jährigen Mitarbeiter mit einer Portmonee-Kette attackierte und leicht verletzte. Der Täter konnte sich losreißen und flüchten, sein Diebesgut ließ er dabei zurück.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der Rucksack des Täters wurde beschlagnahmt.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, ca. 30-40 Jahre alt - Ca. 190-200 cm groß - Schlanke Statur - Schmales, kantiges Gesicht - Trug eine graue Wollmütze

Die Polizei Düren bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer 02421 - 949 6425 zu melden.

