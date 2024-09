Polizei Düren

POL-DN: Schlangenlinien auf der Autobahn

Düren (ots)

Einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin ist es zu verdanken, dass die Dürener Polizei am Mittwochabend (25.09.2024) einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen konnte.

Gegen 22:10 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein Auto vor Ihr, auf der A4 in Richtung Aachen, Schlangenlinien fahre. Die Zeugin fuhr hinter dem Auto her. In Merzenich fuhr der Fahrer zunächst von der A4 ab, bremste in einem Kreisverkehr bis zum Stillstand stark ab und begab sich anschließend wieder auf die A4 in Richtung Aachen. Währenddessen fuhr er dauerhaft Schlangenlinien. An der Anschlussstelle Düren fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug wieder von der Autobahn ab und hielt an einer Tankstelle in der Nordstraße. Die Zeugin wählte den Notruf und blieb in der Nähe des augenscheinlich alkoholisierten Mannes bis die Polizei eintraf. Der Fahrer, ein 70-jähriger Mann aus Eschweiler, erklärte sich mit einem freiwilligem Alkoholtest einverstanden. Ihr Bauchgefühl täuschte die Zeugen nicht: Der Test ergab einen Wert von 1,38 Promille.

Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit ihm Verkehr.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell