Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es in der Gottlieb-Daimler-Straße zu einem Taschendiebstahl. Eine junge Frau stellte gegen 3:40 Uhr ihre Tasche neben sich ab und drehte sich nur für einen kurzen Moment um. Eine dunkel gekleidete männliche Person ergriff die Tasche und rannte damit in Richtung Trippstadter Straße. In der Tasche befanden sich der Personalausweis, der Führerschein und die Bankkarte der Frau. Wer kann Hinweise zu dem Vorfall und dem Täter geben? Zeugen können sich an die Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631/369-2250 wenden.|ebe

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell