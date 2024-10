Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddieb bei Tatausführung gestört

Kaiserslautern - Erfenbach (ots)

Ein 63-jähriger Hausbewohner hat in der Nacht zu Samstag einen mutmaßlichen Fahrraddieb bei der Tatausführung in der Straße "Im Kirchtal" gestört. Dem 63-Jährigen war um kurz nach 1 Uhr ein unbekannter Mann in seinem Garten aufgefallen. Dieser hatte es offenbar auf ein E-Bike abgesehen, welches in der unverschlossenen Garage stand. Der Unbekannte hatte bereits das Garagentor geöffnet, als er von dem Besitzer angesprochen wurde. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht. Nach Angaben des Zeugen war der Unbekannte etwa 180 cm groß und schlank, trug einen Hoodie, eine Basecap und führte einen Rucksack mit hellen Streifen mit sich. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen.|pvd

