Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Hosentasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Weil ihm sein Geldbeutel gestohlen wurde, hat ein 22-Jähriger am Dienstagnachmittag die Polizei gerufen. Nach seinen Angaben war er gegen 15 Uhr in einem Imbiss in der Fruchthallstraße und orderte dort sein Essen. Nachdem der Mann seine Bestellung erhalten und bezahlt hatte, verließ er den Imbiss wieder. Kurze Zeit später fiel dem 22-Jährigen auf, dass sein Geldbeutel nicht mehr in der Hosentasche war. Nach Rückfrage bei dem Schnellrestaurant konnte ausgeschlossen werden, dass der Mann das Portemonnaie dort liegen gelassen hatte. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Taschendiebstahls dauern an. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell