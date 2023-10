Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufklärungsmeldung zum Beitrag "Verdächtiges Ansprechen von Kindern"

Suhl (ots)

Durch den entscheidenden Hinweis von Schülern eines Gymnasiums in Suhl, welche sich im Schulbus auf dem Nachhauseweg befunden hatten, konnte Donnerstagvormittag ein 59-jähriger Tatverdächtiger durch die Beamten des Inspektionsdienstes Suhl festgestellt werden. Auch das von dem Vorfall an der Bushaltestelle betroffene Kind erkannte den Mann wieder. Die Beamten führten alle polizeilich notwendigen Maßnahmen durch und informierten die betroffene Schule. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell