LPI-SHL: Zusammenstoß Fahrradfahrer-Auto

Schmalkalden (ots) - Donnerstagnachmittag klingelten zwei unbekannte Täter an der Wohnungstür einer 77-Jährigen im Bereich des Wohngebietes "Am Walperloh" in Schmalkalden. Sie erklärten ihr, die Heizung ablesen zu wollen und gelangten so in ihre Wohnung. Während einer der Täter bei der Frau blieb, verschwand der andere in der Wohnung. Erst, als die beiden Männer gegangen waren, stellte die Seniorin den Diebstahl ...

mehr