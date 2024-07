Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mopedfahrer schwer verletzt

Altenburg (ots)

Altenburg: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 03.07.2024 in den Abendstunden gegen 21:50 Uhr auf der Bundesstraße 7 in Höhe der Abfahrt Altenburg-Süd. Ein 42-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Opel übersah einen in gleicher Richtung auf der Ortsumgehungsstraße fahrenden 16-jährigen jungen Mann auf seinem Moped. Bei dem Zusammenprall wurde der Mopedfahrer erheblich verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher ein Alkoholwert von 1,69 Promille festgestellt. Bei dem 42-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. Die Bundesstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell