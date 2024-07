LPI-G: Unter Drogen und ohne Führerschein

Gera (ots) - Gera. Teile einer Gartenlaube in einer Gartenanlage in der Salzstraße gerieten am gestrigen Abend (03.07.2024), gegen 18:45 Uhr, in Brand. Es entstand Sachschaden von über tausend Euro und es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Feuer konnte durch die herbeigerufenen Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Die Kripo ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

