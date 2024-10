POL-PPWP: Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots) - Auf eine körperliche Auseinandersetzung am Sonntagmorgen in der Marktstraße aufmerksam geworden, wollte die Altstadtstreife diese unterbinden und die Beteiligten trennen. Hierbei schlug eine 23-jährige Frau einem Beamten der Security Police in das Gesicht. Die Frau war mit 1,44 Promille alkoholisiert. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.|wey Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz ...

mehr