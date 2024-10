Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit zwischen Taxifahrer und Fahrgästen

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit zwischen einem Taxifahrer und seinen beiden Fahrgästen hat in der Nacht zu Sonntag die Polizei auf den Plan gerufen. Bei der Aufnahme des Sachverhalts beschuldigten sich die Beteiligten gegenseitig. Im Raum stehen Vorwürfe von Beleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Nötigung. Gesucht werden unabhängige Zeugen, die gegen 4.30 Uhr in der Martin-Luther-Straße oder in der Fischerstraße etwas von der Auseinandersetzung mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen.

Der Taxifahrer gab an, dass er die beiden Frauen in der Martin-Luther-Straße abgeholt habe. Schon dort hätten sie laut herumgeschrien, so dass er sie zur Ruhe ermahnte. Daraufhin sei er von beiden Damen beschimpft und beleidigt worden. Am Ziel in der Fischerstraße angekommen, sei er von einer der Frauen gekratzt worden, die zweite habe sein Fahrzeug beschädigt.

Gegenüber den Polizeibeamten gaben die beiden stark alkoholisierten Fahrgäste an, dass sie von dem Taxifahrer beleidigt worden seien. Außerdem sei er absichtlich mit seinem Auto auf sie zugefahren. Zu einem Zusammenstoß oder einer Verletzung sei es aber nicht gekommen. Die Ermittlungen laufen. |cri

