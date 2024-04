Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Ein Mann soll am Mittwoch, 24.04.2024, gegen 10.44 Uhr, in der Straße "Ob der Gass" ein Verkehrszeichen vor einen vorbeifahrenden Rettungswagen geworfen haben. Die Fahrerin des Rettungswagens leitete eine Vollbremsung ein und konnte dem auf der Fahrbahn liegenden Verkehrszeichen ausweichen. Das Verkehrszeichen stand ursprünglich an der Bedarfsbushaltestelle "Ob der Gass" und war in eine Verankerung gesteckt. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 58-jähriger Tatverdächtiger auf der anderen Seite des Flusses "Wiese" festgestellt und kontrolliert wird. Das Motiv des Tatverdächtigen ist hier nicht bekannt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls wurde niemand in dem Rettungswagen transportiert.

