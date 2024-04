Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Wildunfall auf Autobahn - eine Leichtverletzte - Pkw nicht mehr fahrbereit

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.04.2024, gegen 02.35 Uhr, kollidierte auf der Autobahn A 5 eine 25 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw mit einem Reh. Die 25-Jährige befuhr die Autobahn in Richtung Norden, als in Höhe der Ortschaft Istein ein Reh die Fahrbahn der Autobahn querte. Das Reh wurde von dem Pkw frontal erfasst. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Das Reh verendete.

