Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtlicher Einbruch in Tankstelle - KPI sucht Zeugen

Gera (ots)

Ronneburg: Eine Tankstelle in der Friedrichstraße in Ronneburg nahmen heute Nacht (25.01.2024) unbekannte Täter ins Visier. So drangen diese gegen 01:15 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten der Tankstelle ein. Gegenwärtig ist bekannt, dass mehrere Zigarettenschachteln gestohlen wurden. Zum weiteren Beutegut dauern die Ermittlungen aktuell noch an. Im Anschluss der Tat flüchteten die Einbrecher offenbar mit mehreren Fluchtfahrzeugen. Zudem wurde bei der Tat selbst erheblich Sachschaden verursacht. Die Kripo in Gera sucht nach Zeugen, welche Hinweise zum Einbruchsgeschehen (Bezugsnummer 0021683/2024) bzw. den Flüchtigen oder ihren Fluchtfahrzeugen geben können. (KR)

