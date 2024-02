Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Heckscheibe in Schönbach eingeschlagen+Vor Schule zu flott unterwegs+Offenbar mit Steinen geworfen+Unfallfluchten in Nanzenbach, Herborn und Oberscheld+Hakenkreuz gezeichnet+

Dillenburg (ots)

Herborn: Heckscheibe in Schönbach eingeschlagen

Ein Unbekannter schlug in der Erdbacher Straße in Schönbach die Heckscheibe eines blauen Opel Corsa ein. Das Fahrzeug parkte dort zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch (21.02.24) und 11.00 Uhr am Donnerstag (22.02.24). Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 200 Euro. Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Vor Schule immer noch zu flott unterwegs

Trotz regelmäßiger Verkehrskontrollen vor Schulen waren am Mittwochmittag (21.02.24) dennoch zu viele Fahrzeugführer zu flott unterwegs. Beamte der Polizeistation Herborn in führten in der Otto-Wels-Straße vor einer Schule eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In diesem Bereich besteht ein Tempolimit von 30 km/h. In nur anderthalb Stunden waren elf Fahrzeugführer mit über 41 km/h zu schnell unterwegs. Sie müssen nun ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro rechnen.

Dillenburg: Mit Steinen geworfen

Am Mittwochabend (21.02.24) gegen 22.10 meldeten Zeugen in der Hauptstraße einen auffälligen Mann. Der 26-Jährige soll versucht haben, mit Steinen Passanten zu bewerfen. Als eine Streife eintraf, gab der Mann Gas. Er versteckte sich in einem Vorgarten in der Bahnhofsstraße. Dort konnte er wenig später festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und verletzte sich sowie eine Polizistin und einen Polizisten leicht. Die Beamten nahmen den alkoholisierten 26-Jährigen mit auf die Wache. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden sie eine geringe Menge an Haschisch und stellten es sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach seiner Ausnüchterung entließen sie ihn am Folgetag wieder. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Widerstand und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor einem Gericht verantworten.

Dillenburg: Unfallflucht in Nanzenbach

Trotz Schaden von etwa 3.000 Euro an einem schwarzen Fox fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Goldbachstraße in Nanzenbach einfach davon. Der Verursacher beschädigte das Heck des VW zwischen 20.00 Uhr am Dienstag (20.02.24) und 09.10 Uhr am Mittwoch (21.02.24). Bei dem Unbekannten könnte es sich um ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung handeln. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Porsche beschädigt

Etwa 2.000 Euro wird die Reparatur an einem Porsche kosten, nachdem ein bislnag unbekannter Verkehrsteilnehmer den schwarzen 911 Carrera an der Heckstoßstange vor einem Hotel in der Turmstraße beschädigte. Der Unfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche, am Montag (12.02.24) zwischen 16.00 und 16.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Unfallflucht in Oberscheld

In der Straße "Prinzkessel" in Oberscheld beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. Der graue Clio stand dort zwischen 16.30 Uhr am Montag (19.02.24) und 06.30 Uhr am Mittwoch (21.02.24). Zeugen, die Angaben zum Verursacher des etwa 1.000 Euro hohen Stoßstangenschadens machen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 zu melden.

Hüttenberg: Hakenkreuz in Toilettencontainer gezeichnet

In einer Toilettenunterkunft einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße "Am Steinsberg" zeichnete ein Unbekannter ein Hakenkreuz. Das Zeichen stellte ein Zeuge am Mittwoch (21.02.24) gegen 15.00 Uhr fest. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es mit einem brennenden Gegenstand in die Wand gerußt wurde. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

