Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zeugenaufruf nach Diebstahl von 16 Kompletträdern in Wetzlar+Radnabendeckel in Wetzlar gestohlen

Dillenburg (ots)

Wetzlar: 16 Kompletträder von Firmengelände gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte 16 Kompletträder von einem Firmengelände in der Straße "Am Rübenmorgen" in Dutenhofen stahlen, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die ungebetenen Gäste betraten zwischen 18.30 Uhr am Dienstag (20.02.24) und 08.05 Uhr am Mittwoch (21.02.24) das Gelände eines Autohauses. Sie schlugen an drei Neufahrzeugen die Scheibe ein, bockten vier Fahrzeuge hoch, montierten 16 Räder im Wert von etwa 16.000 Euro ab und ließen die Fahrzeuge auf Pflastersteinen zurück. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Räder mit mehreren Fahrzeugen oder mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Wer hat in dieser Zeit in Dutenhofen verdächtige oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Wer hat z.B. mehrere Fahrzeuge oder ein größeres Fahrzeug gesehen? Wer hat im fraglichen Zeitraum in der Straße Am Rübenmorgen" etwas bemerkt? Hinweise nehmen die Beamten der Kripo in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Wetzlar: Radnabenabdeckung gestohlen

Auf die Radnabendeckel von vier Seat-Fahrzeugen hatte bzw. hatten es ein Dieb oder Diebe auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße "Am Rübenmorgen abgesehen. Der oder die Täter trieben dort zwischen 18.30 Uhr am Dienstag (20.02.24) und 08.00 Uhr am Mittwoch ihr Unwesen und montierten die Nabendeckel der Räder ab. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell