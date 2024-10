Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe bedienen sich auf Baustelle

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte griffen am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle in der Hannah-Lothrop-Straße zu. Insgesamt erbeuteten die Gauner Gegenstände im Wert von über 40.000 Euro. Nach Angaben der Bauarbeiter muss sich die Tat zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8:45 Uhr, zugetragen haben. Da es sich bei dem Diebesgut um eine Wärmepumpe samt Zubehör handelt, geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug zum Abtransport eingesetzt haben müssen. Daher fragen die Ermittler: Wem ist ein verdächtiger Wagen oder Personen am Wochenende auf der Baustelle aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

