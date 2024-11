Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eberstadt: Kriminelle ergaunern Goldmünzen

Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Am Mittwoch (6.11.) kam es zu einem dreisten Vorfall, bei dem ein 85-jähriger Mann von einem Betrüger getäuscht wurde. Ein Unbekannter kontaktierte den Senior telefonisch und gab sich als Polizeihauptkommissar der Polizei Darmstadt aus. In dem Gespräch behauptete der Anrufer, dass in einer benachbarten Straße, eine Frau überfallen und gefesselt worden sei. Zwei der fünf angeblichen Täter seien bereits gefasst, drei jedoch noch auf der Flucht. Bei den Festgenommenen, so der Anrufer, habe man eine Liste mit den Namen potenzieller Opfer gefunden, auf der auch die Personalien des Seniors standen.

Der ältere Herr reagierte zunächst skeptisch und wollte die Polizei zur Bestätigung selbst kontaktieren. Doch der Senior ließ sich schließlich überzeugen und übergab Goldmünzen auf dem Parkplatz eines Aldi-Marktes in der Stresemannstraße.

Der Abholer, der die wertvollen Goldmünzen entgegennahm, wurde als etwa 35 bis 40 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, mit schwarzen Haaren und Vollbart. Er trug einen Pullover mit heller Kapuze, einen dunklen Anorak mit gelber Applikation und schwarze Handschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Videoaufzeichnungen des Tatorts werden derzeit ausgewertet.

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell