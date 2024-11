Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Diebstahl aus geparktem Auto - weitere Person gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 03.11.2024, gegen 03:50 Uhr, hat in der St. Josef Straße in Wehr ein Unbekannter Bargeld aus einem geparkten Pkw entwendet. Er öffnete die unverschlossene Beifahrertür, schaute sich im Auto um und entwendete Bargeld in Höhe von 50 Euro. Von weiteren Zeugen wurde in der Nacht eine männliche Person gemeldet, welche im Bereich der Haseler Straße unterwegs war. Ein konkreter Zusammenhang besteht nach jetzigem Stand jedoch nicht. Die Person sei 180 cm groß gewesen und trug einen Schlapphut in Deutschlandfarben. Der Polizeiposten Wehr (07762 8078-0) führt die Ermittlungen.

