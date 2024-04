Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (25. April) kam es zu einem sogenannten "Trickdiebstahl" zum Nachteil einer 78-jährigen Siegburgerin. Gegen 11:00 Uhr kam die Seniorin nach Hause und traf im Hausflur des Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße auf eine unbekannte Person. Der Mann fragte die 78-Jährige, ob sie Probleme mit ihrem Abfluss habe. Die Siegburgerin verneinte dies und ging in ihre Wohnung.

Kurze Zeit später klingelte es an ihrer Wohnungstür. Eine weitere männliche Person stellte sich als Mitarbeiter einer Hausmeisterfirma vor und fragte die 78-Jährige ebenfalls nach Abflussproblemen. Da der Seniorin die Hausmeisterfirma namentlich bekannt war, ließ sie den Unbekannten hinein. Der mutmaßliche Betrüger erklärte der Siegburgerin, dass sie den Wasserhahn betätigten müsse, während er den Siphon kontrolliert. Nach etwa einer viertel Stunde verließ der Unbekannte wieder die Wohnung, unter dem Vorwand, im Keller nach dem Wasser sehen zu müssen. Da der Mann nicht wiederkam, wurde die Seniorin misstrauisch und musste feststellen, dass aus ihrem Schlafzimmer ein kleiner Tresor mit einem vierstelligen Bargeldbetrag und aus dem Gästezimmer ein Briefumschlag mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entwendet worden war.

Vermutlich ließ der vermeintliche Handwerker beim Betreten der Wohnung die Wohnungstür offen, um dem zweiten unbekannten Mann Zutritt zu gewähren. Während der Handwerker die Geschädigte ablenkte, durchsuchte der andere die Wohnung nach Wertgegenständen.

Beschrieben können die beiden Tatverdächtigen wie folgt:

Einer der beiden ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 180 bis 185 cm groß. Er hat eine kräftige Statur und kurz gelockte schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem "Blaumann" (blauer Arbeitsanzug). Der andere ist etwa 45 bis 50 Jahre alt und circa 175 bis 180 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er hat schwarze Haare, die zu einem Seitenscheitel gekämmt waren. Bekleidet war er mit einem braunen Anzug. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den beiden Männern machen? Kontakt unter 02241 541-3121.

Hinweise der Polizei:

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis das sie überwinden müssen um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue Szenarien aus. Die meisten bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf ein Grundmuster zurückführen: Das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt. Die Polizei rät: Lassen Sie sich von Handwerkern den Namen und den Grund der Arbeiten nennen und rufen Sie selbst bei der jeweiligen Firma an und lassen sich die Angaben bestätigen. Bleiben Sie stets misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über den Polizeiruf 110. Erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige, wenn sie Opfer von Dieben oder Betrügern geworden sind. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell